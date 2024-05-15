Собянин объявил о начале фестиваля «Московская A Cappella»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

В августе столица станет одной большой сценой. Вокальные коллективы и солисты из разных стран будут выступать в амфитеатрах, на открытых концертных площадках, балконах, крышах.

Собянин объявил о начале фестиваля «Московская A Cappella»

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Стартовал прием заявок на участие в международном музыкальном конкурсе «Московская A Cappella», в котором будут соревноваться коллективы и исполнители из разных стран и регионов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В августе столица станет одной большой сценой. Вокальные коллективы и солисты из разных стран будут выступать в амфитеатрах, на открытых концертных площадках, балконах, крышах», — рассказал Сергей Собянин.

Фестиваль будет проводиться в столице впервые после пятилетнего перерыва. Исполнители будут выступать на различных городских площадках, в том числе самых необычных, — на балконах, крышах и уличных сценах.

Лучших исполнителей будет выбирать профессиональное жюри. Оно примет во внимение не только профессионализм вокалиста, но и художественную составляющую выступлений — артистизм, реквизит и общее впечатление.

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