Прожиточный минимум в России могут увеличить до 17,7 тысячи рублей

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Когда ждать изменений?

Прожиточный минимум в России могут увеличить до 17,7 тысячи рублей

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Министерство труда РФ планирует увеличить прожиточный минимум до 17,7 тысячи рублей в следующем году, сообщают в пресс-службе министерства.

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рублей», — отмечено в сообщении.

На данный момент соответствующий проект вынесен на общественное обсуждение.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рублей на душу населения, для трудоспособных граждан — 16 844 рублей, детей — 14 989 рублей, пенсионеров — 13 290 рублей.

В результате годовой рост ПМ на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособных граждан — 2485 рублей, детей — 2 212 рублей, пенсионеров — 1 960 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие льготы и выплаты положены работающим пенсионерам.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:38
Крысиная угроза: кто и как может заразиться новым видом гепатита Е
23:25
Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом
23:21
Умер актер из «Али-Баба и сорок разбойников» Харапес
23:04
Силы ПВО сбили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью
22:51
После смерти пациента: в чем обвиняют задержанных хирургов клиники Хайдарова
22:35
Прожиточный минимум в России могут увеличить до 17,7 тысячи рублей

Сейчас читают

Байден бьет по электромобилям и аккумуляторам из Китая: пошлины вырастут в 2−4 раза
Больший урон ВСУ: как взятие Работино российской армией повлияет на ход СВО
Казалось бы, причем тут Украина? Почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео