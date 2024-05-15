Прожиточный минимум в России могут увеличить до 17,7 тысячи рублей

Министерство труда РФ планирует увеличить прожиточный минимум до 17,7 тысячи рублей в следующем году, сообщают в пресс-службе министерства.

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рублей», — отмечено в сообщении.

На данный момент соответствующий проект вынесен на общественное обсуждение.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рублей на душу населения, для трудоспособных граждан — 16 844 рублей, детей — 14 989 рублей, пенсионеров — 13 290 рублей.

В результате годовой рост ПМ на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособных граждан — 2485 рублей, детей — 2 212 рублей, пенсионеров — 1 960 рублей.

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