Какие льготы и выплаты положены работающим пенсионерам

Россиянам предпенсионного и пенсионного возраста напомнили, на какие дополнительные права они могут рассчитывать.

Работающим пенсионерам положены льготы по уплате имущественных налогов, они также могут получать страховую часть пенсии и фиксированную выплату к ней без учета индексации. Об этом сообщает издание «Известия».

Так, работники пенсионного и предпенсионного возраста вправе рассчитывать на такие льготы: два дня на прохождение диспансеризации, дополнительный отпуск величиной до 14 дней, получение страховой части пенсии и фиксированной выплаты к ней без учета индексации. Еще положены дополнительные льготы для отдельных категорий граждан (участники Великой Отечественной войны, инвалиды, пострадавшие во время аварии в Чернобыле).

В частности, работодатель должен по требованию работающих пенсионеров выделить им два два дня. При этом он вправе потом попросить справку. Что касается дополнительного двухнедельного отпуска, то он предоставляется по письменному заявлению в удобное для сотрудника время. При этом стоит помнить, что такой отпуск оплачиваться не будет.

«Помимо этого, работающий пенсионер может получить налоговый вычет за лечение, обучение, спорт, покупку квартиры. Также работающие пенсионеры могут иметь льготы по уплате имущественных налогов», — говорится в публикации.

Следует отметить, что пенсия выплачивается вне зависимости от того, работает ли гражданин преклонного возраста. Данная сумма уже положена человеку за выслугу лет. При его увольнении с работы, пенсия будет проиндексирована.

Максимальный возраст для приема на работу зависит от вида службы, напоминает издание. Так, на гражданской службе он составит 65 лет, но в определенных случаях гражданин может продолжить трудиться до 70 лет. У пенсионеров еще есть возможность работать по совмещению. Принудительное заключение срочного договора с ними запрещено, сотрудник вправе требовать бессрочного договора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 апреля в России проведена ежегодная индексация социальных пенсий, связанная с ростом прожиточного минимума. Государственные выплаты повышены на 7,5%, до 7689,83 рублей. Кроме того, традиционно увеличенную денежную выплату начнут получать пенсионеры, отпраздновавшие в марте свое 80-летие.