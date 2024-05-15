Умер актер из «Али-Баба и сорок разбойников» Харапес

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Худрук Национального театра Праги скончался в больнице.

Умер актер из «Али-Баба и сорок разбойников» Харапес

Фото: Кадр из к/ф «Красавица и чудовище», реж. Юрай Герц, 1978 г.

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Чехословацкий и чешский актер Властимил Харапес скончался в 77 лет. Он был художественным руководителем балетной труппы Национального театра Праги и работал в Международной пражской консерватории. О его смерти сообщили на сайте Словацкого национального театра.

Актер умер в одной из пражских больниц после тяжелой болезни.

Харапес начал свою кинокарьеру в начале 1960-х. Большинству зрителей он мог запомниться ролью Касима в музыкальной сказке режиссера Заала Какабадзе «Али-Баба и сорок разбойников». Также он снимался в проектах «Как исправить папу» и «Как вырвать зуб у кита».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер народный артист России Олег Леваков на 77-м году жизни в Санкт-Петербурге. Он известен зрителям ролью в сериале «Улица разбитых фонарей».

Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера, а также отметили его невообразимый талант, юмор и человеческое достоинство.

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