Названо место и время прощания с журналистом Максимом Кононеко

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Прощание с журналистом Кононенко пройдет в храме Живоначальной Троицы

Названо место и время прощания с журналистом Максимом Кононеко

Фото: Епихин Андрей / ТАСС

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Похороны состоятся на кладбище в Губцево.

Прощание с журналистом и общественным деятелем Максимом Кононенко пройдет в храме Живоначальной Троицы в подмосковном Троицке. Об этом сообщили в Telegram-канале «ВестиFM+»

«Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко, состоится 17 мая в 12:00 в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. Адрес: город Троицк, улица Солнечная, 1», — указано в сообщении.

Похороны пройдут на кладбище в Губцево.

Журналист умер из-за сильного внутреннего кровотечения, которое появилось в результате расширения вен. Сын Кононенко вызвал скорую, но врачи не смогли спасти пациента. Журналисту было 53 года.

Максим не только писал статьи, но и был блогером и программистом. Многим он был знаком, как «мистер Паркер».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер академик РАН и доктор филологических наук Юрий Апресян. Ему было 94 года.

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