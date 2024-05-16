Предупредите родителей: в Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 40 0

Депутат Немкин: мошенники уверяют в повышении пенсии в обмен на код из Госуслуг

Предупредите родителей: в Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров

Фото: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда.

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров. Об этом в интервью с агентством РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он объяснил, что злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда и уверяют граждан, что у них обнаружен «неучтенный стаж». После преступники уговаривают оформить заявку на перерасчет пенсии для ее возможного повышения.

Немкин добавил, что мошенники предлагают увеличить пенсию прямо по телефону, якобы избегая «дополнительной бюрократии».

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из СМС „для идентификации“. А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале „Госуслуги“ или в мобильном банке», — предупредил член комитета Госдумы по информполитике.

Он порекомендовал обсудить с пожилыми родственниками главные правила защиты от мошенников, которые действуют не только в Сети, но и с помощью телефона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники начали предлагать выпускникам купить фейковые ответы на ЕГЭ.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Стали известны дата и место прощания с народным артистом Олегом Леваковым
19:03
Время героев: 83 участника СВО начнут обучение в рамках программы президента
18:47
Три всадника шоу-бизнеса: названы самые нелюбимые знаменитости этого года
18:31
«Мама четверых детей»: подруга Блиновской создала петицию с требованием освободить блогера
18:15
Предупредите родителей: в Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров
17:58
МИД России объявил о высылке военного атташе Британии

Сейчас читают

Востоковед Тавровский: Путин и Си Цзиньпин обсудят создание финансовой схемы, в которой не будет доллара
Обнародованы самые шикарные даты для свадьбы летом 2024 года
В Петербурге нашли останки бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Бордукова
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео