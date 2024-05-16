Предупредите родителей: в Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров

Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда.

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров. Об этом в интервью с агентством РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он объяснил, что злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда и уверяют граждан, что у них обнаружен «неучтенный стаж». После преступники уговаривают оформить заявку на перерасчет пенсии для ее возможного повышения.

Немкин добавил, что мошенники предлагают увеличить пенсию прямо по телефону, якобы избегая «дополнительной бюрократии».

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из СМС „для идентификации“. А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале „Госуслуги“ или в мобильном банке», — предупредил член комитета Госдумы по информполитике.

Он порекомендовал обсудить с пожилыми родственниками главные правила защиты от мошенников, которые действуют не только в Сети, но и с помощью телефона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники начали предлагать выпускникам купить фейковые ответы на ЕГЭ.