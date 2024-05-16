«Вопиюще»: делегацию России не пустили на конференцию ЮНЕСКО

В МИД заявили о попытках Запада использовать Гаагскую конвенцию в корыстных целях.

Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в получении аккредитации на Международную конференцию ЮНЕСКО, которая открылась 13 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На сайте министерства опубликован комментарий Захаровой, посвященный 70-летию Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что решение Нидерландов является «вопиющим примером» того, как Запад пытается использовать Гаагскую конвенцию в корыстных целях. Такой шаг Москва считает чистой дискриминацией по национальному признаку, а также призывает мировое сообщество относиться непредвзято к защите наследия, которое пострадало от ЧС и конфликта, вне зависимости от региона, где оно находится.

Ранее 5-tv.ru писал, что главы делегации Минфина и Центробанка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз.