«Вопиюще»: делегацию России не пустили на конференцию ЮНЕСКО

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Захарова: Нидерланды отказали дипломатам РФ в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

«Вопиюще»: делегацию России не пустили на конференцию ЮНЕСКО

Фото: © РИА Новости / Ирина Калашникова

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В МИД заявили о попытках Запада использовать Гаагскую конвенцию в корыстных целях.

Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в получении аккредитации на Международную конференцию ЮНЕСКО, которая открылась 13 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На сайте министерства опубликован комментарий Захаровой, посвященный 70-летию Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что решение Нидерландов является «вопиющим примером» того, как Запад пытается использовать Гаагскую конвенцию в корыстных целях. Такой шаг Москва считает чистой дискриминацией по национальному признаку, а также призывает мировое сообщество относиться непредвзято к защите наследия, которое пострадало от ЧС и конфликта, вне зависимости от региона, где оно находится.

Ранее 5-tv.ru писал, что главы делегации Минфина и Центробанка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз.

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