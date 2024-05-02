«Низость и подлость»: США сорвали встречу БРИКС, затянув с выдачей виз представителям России

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

Можин: главы Минфина и ЦБ не приехали на конференцию МВФ из-за США

«Низость и подлость»: США сорвали встречу БРИКС, затянув с выдачей виз представителям России

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Тема:
БРИКС

Вашингтон обвинили в садизме после того, что он сделал.

Главы делегации Минфина и Центробанка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости США при выдаче виз. Такое заявление сделал исполнительный директор РФ в МВФ Алексей Можин в беседе с РИА Новости.

На запланированное мероприятие, как ожидалось, приедут заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка Владимир Чистюхин, а также другие работники ведомств. Они вовремя подали заявки на получение виз, однако процесс затянулся.

Вашингтон выдал визы в приемлемые сроки только младшим сотрудникам ЦБ РФ, а из Минфина их никто не получил. В итоге посольство Штатов в Москве сообщило, что визы в министерстве смогут получить 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены. К тому же на тот же день была запланирована встреча замглав Минфинов и председателей Банков стран-участниц БРИКС. Она в результате была сорвана.

«Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные», — подчеркнул Можин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Можин обвинил МВФ в финансировании терроризма, поскольку помогает Украине.

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