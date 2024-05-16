Заморозки привели к гибели посевов в России на площади 830 тысяч гектаров

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Также оказались повреждены многолетние насаждения.

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

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Посевы в России погибли из-за майских заморозков на площади примерно 830 тысяч гектаров. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе заседания Оперштаба, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«У нас, конечно, были возвратные заморозки в мае. Совокупно это затронуло 23 региона. По первоначальным данным, гибель совокупная составляет порядка 830 тысяч гектаров. В общем масштабе это около 1%», — сказала она.

Помимо посевов, также повреждены многолетние насаждения. Лут пообещала, что Минсельхоз займется вопросом, связанным с выплатой компенсаций пострадавшим от заморозков сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев пострадавших от заморозков культур, чтобы уложиться в агротехнические сроки. Слова вице-премьера приводит пресс-служба кабмина России в Telegram-канале.

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