И вновь аномальные холода весной. Лето может задержаться?

Синоптик Позднякова: весенние заморозки опасны для растений
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Насколько продлятся заморозки в Москве?
Весна 2024 года снова обещает побить все рекорды в Москве и в области по продолжительности холодов. Об этом сообщила KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Заморозки опасны для цветов, которые уже успели распуститься — яблонь, например. Боюсь, в этом году многие дачники останутся без яблок, крыжовника и смородины», — сказала Позднякова
Такая температура воздуха обычно бывает во второй декаде апреля и холодные ночи стоит ожидать вплоть до 15 мая.
По словам синоптиков, это не уникальное явление для средней полосы. И рекорды многолетней давности побить не удастся. Так, например, 13 мая в 1884 году температура в Москве достигла -1,9 градуса.
14 мая обещают похолодание до -1, в 1899 году было -3,1, а 15 мая в 1892 зафиксировали -4,5, в то время как сейчас обещают только ноль градусов.
Отмечается, что самые поздние заморозки в столице зафиксировали 12 июня в 1899 году.
Кроме того, по данным Всемирно метеорологической организации, апрель 2024 года по средней температуре на Земле оказался самым жарким за полтора века. Пока это звание принадлежало только апрелю в 2016 году.
В Москве апрель выдался не сильно теплее, всего на 4 градуса, чем обычно.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что к выходным температура в Москве может увеличиться до +20 градусов.
- 13 мая
- Весеннее тепло придет в Москву уже на этой неделе
- 12 мая
- Тепло вернется? Какую погоду ждать москвичам на следующей неделе
- 12 мая
- Снова снегопады? Каким будет лето в европейской части России
- 11 мая
- В Гидрометцентре спрогнозировали сроки потепления в Москве
- 9 мая
- Дождь и слякоть не страшны: как Парад Победы прошел в городах Дальнего Востока
- 9 мая
- В Гидрометцентре назвали сроки потепления в Москве
- 9 мая
- «Погода — это не главное»: Песков об аномальном похолодании в день Парада Победы
- 8 мая
- Майская вьюга. Москва попала в «арктический мешок»
- 8 мая
- Энергетики завершают восстановление электроснабжения в Воронежской области после непогоды
- 8 мая
- Более 35 тысяч человек остались без света после урагана в Воронежской области
Читайте также
36%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?