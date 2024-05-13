И вновь аномальные холода весной. Лето может задержаться?

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 51 0

Синоптик Позднякова: весенние заморозки опасны для растений

И вновь аномальные холода весной. Лето может задержаться?

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Тема:
Погода

Насколько продлятся заморозки в Москве?

Весна 2024 года снова обещает побить все рекорды в Москве и в области по продолжительности холодов. Об этом сообщила KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Заморозки опасны для цветов, которые уже успели распуститься — яблонь, например. Боюсь, в этом году многие дачники останутся без яблок, крыжовника и смородины», — сказала Позднякова

Такая температура воздуха обычно бывает во второй декаде апреля и холодные ночи стоит ожидать вплоть до 15 мая.

По словам синоптиков, это не уникальное явление для средней полосы. И рекорды многолетней давности побить не удастся. Так, например, 13 мая в 1884 году температура в Москве достигла -1,9 градуса.

14 мая обещают похолодание до -1, в 1899 году было -3,1, а 15 мая в 1892 зафиксировали -4,5, в то время как сейчас обещают только ноль градусов.

Отмечается, что самые поздние заморозки в столице зафиксировали 12 июня в 1899 году.

Кроме того, по данным Всемирно метеорологической организации, апрель 2024 года по средней температуре на Земле оказался самым жарким за полтора века. Пока это звание принадлежало только апрелю в 2016 году.

В Москве апрель выдался не сильно теплее, всего на 4 градуса, чем обычно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что к выходным температура в Москве может увеличиться до +20 градусов.

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