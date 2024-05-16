«Америка вынуждает»: Маск заявил о создании Россией и Китаем альянса с КНДР и Ираном

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Илон Маск: США вынуждают Россию и Китай создать союз с КНДР и Ираном

«Америка вынуждает»: Маск заявил о создании Россией и Китаем альянса с КНДР и Ираном

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Предприниматель отреагировал на пост в соцсети о визите Владимира Путина в Пекин.

Соединенные Штаны своими действиями вынуждают Россию, Китай, Северную Корею и Иран создать альянс. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на странице в соцсети X.

«Америка вынуждает их вступить в союз», — написал он.

Таким образом Маск отреагировал на публикацию, в которой говорится о прибытии президента России Владимира Путина в Пекин. В посте также отмечается, что РФ, Китай, Иран и КНДР якобы создают союз для противостояния с Западом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили против затягивания конфликта на Украине и его перехода в неконтролируемую фазу. Об этом говорится в совместном заявлении об углублении сотрудничества.

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