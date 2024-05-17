ВСУ впервые применили ракетные снаряды GLSDB для обстрела жителей ДНР
Фрагменты бомбы нашли на месте обстрела.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Террористы ВСУ продолжают переступать через все границы. На этот раз они использовали бомбу малого диаметра наземного базирования американского производства (GLSDB) при атаке по Червоногвардейскому району Макеевки в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
«Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB, которая выпускается из установок М142 HIMARS и М-270», — гласит сообщение.
Фрагменты GLSDB с маркировкой нашли на месте обстрела. Там же обнаружили части двигателя ракеты. На ней указаны компания-производитель, серия, номер партии и дата изготовления оружия.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием.
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