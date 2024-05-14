Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Шаппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием

Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием

Фото: AP/TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В Великобритании при этом отметили, что считают полуостров неотъемлемой частью Украины.

Британия разрешила Украине атаковать Крым своим оружием. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Грант Шаппс в эфире Sky News.

«Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — заявил он.

По словам Шаппса, Британия будет разрешать использовать свое оружие в других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».

Своим заявлением британский министр обороны подтвердил слова главы МИД страны Дэвида Кэмерона, который в начале мая во время визита в Киев одобрил удары по России британским вооружением.

В российском МИД сочли подобную риторику недопустимой и заявили, что расценивают ее, как свидетельство становления Лондона стороной конфликта.

В то же время посол Великобритании в России был предупрежден о том, что Москва имеет полное право нанести удары по военным объектам Лондона на Украине и за ее пределами в случае атак британским дальнобойным оружием по территории России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Кэмерона о «праве» Киева наносить удары британским оружием по территории России прямой эскалацией напряженности вокруг украинского конфликта.

Тема:
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