«Значительное количество»: Шри-Ланка направит дипмиссию в Россию для поиска своих граждан

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Шри-Ланка направит дипмиссию в Россию из-за смерти своих граждан на СВО

«Значительное количество»: Шри-Ланка направит дипмиссию в Россию для поиска своих граждан

Фото: www.globallookpress.com / Lahiru Harshana

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Тема:
Спецоперация

Распоряжение отдал лично президент островного государства.

Специальная делегация из Шри-Ланки направится в Россию. Цель дипмиссии — проверить благополучие своих граждан, которые вовлечены в конфликт на Украине. Об этом сообщил глава МИД островного государства Тарака Баласурия. Его слова появились на сайте правительства Шри-Ланки.

«Выяснилось, что некоторые жители Шри-Ланки въехали в Россию по туристическим визам. Среди них было значительное количество отставных военнослужащих, служивших в вооруженных силах Шри-Ланки. Основная задача заключается в определении точного количества (таких) людей в России», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что соответствующее распоряжение отдал лично президент страны Ранил Викремесингхе. В рамках политической миссии в Россию приедут секретарь Минобороны, экс-посол в РФ и дипломаты из МИД Шри-Ланки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС.

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