«Значительное количество»: Шри-Ланка направит дипмиссию в Россию для поиска своих граждан
Шри-Ланка направит дипмиссию в Россию из-за смерти своих граждан на СВО
Фото: www.globallookpress.com / Lahiru Harshana
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Распоряжение отдал лично президент островного государства.
Специальная делегация из Шри-Ланки направится в Россию. Цель дипмиссии — проверить благополучие своих граждан, которые вовлечены в конфликт на Украине. Об этом сообщил глава МИД островного государства Тарака Баласурия. Его слова появились на сайте правительства Шри-Ланки.
«Выяснилось, что некоторые жители Шри-Ланки въехали в Россию по туристическим визам. Среди них было значительное количество отставных военнослужащих, служивших в вооруженных силах Шри-Ланки. Основная задача заключается в определении точного количества (таких) людей в России», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что соответствующее распоряжение отдал лично президент страны Ранил Викремесингхе. В рамках политической миссии в Россию приедут секретарь Минобороны, экс-посол в РФ и дипломаты из МИД Шри-Ланки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС.
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