Удобство и безопасность: как во Владивостоке обновили троллейбусный парк

На маршруты выйдут более десятка современных троллейбусов.

Представление об общественном транспорте скоро кардинально изменится, по крайней мере у жителей Владивостока.

В городской троллейбусный парк, который последний раз обновляли 17 лет назад, поступят более десятка новых модернизированных машин.

Разница, по сравнению со старыми, колоссальная. Они оснащены множеством современных девайсов, которые так или иначе могут понадобиться пассажирам в пути.

Но самое главное — троллейбус не остановится даже при аварийном отключении электричества. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера все выяснил.