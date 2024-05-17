В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Чемезов: российский Superjet могут назвать именем авиаконструктора Яковлева

В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Самолет, возможно, будет носить имя советского авиаконструктора Александра Яковлева.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) откажется от использования названия Superjet. Возможно, его назовут именем советского авиаконструктора Александра Яковлева. Об этом сообщается в материале РБК со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех», в состав которой входит ОАК, Сергея Чемезова. Журналисты поинтересовались, разработан ли единый бренд для всей линейки гражданских самолетов.

«У нас это все под «КБ (конструкторское бюро) имени Александра Сергеевича Яковлева» и, я думаю, что так и будет — «Яковлев», — сказал Чемезов.

По словам главы «Ростеха», ребрендинга требует необходимость правильного рыночного позиционирования структуры, создающей гражданские самолеты. Впервые о возможном уходе от иностранного названия Чемезов заговорил еще в 2019 году — после серии проблем, среди которых была и катастрофа самолета SSJ 100 в Шереметьево.

Чемезов также отмечал, что в госкорпорации работают над созданием новой модификации Superjet. Вслед за этими процессами логично, по мнению руководителя «Ростеха», внести коррективы в брендинг и изменить название на отечественное. Вариант «Яковлев» был выбран в 2024 году, о чем в ближайшее время, вероятно, будет объявлено.

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