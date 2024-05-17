В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

Самолет, возможно, будет носить имя советского авиаконструктора Александра Яковлева.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) откажется от использования названия Superjet. Возможно, его назовут именем советского авиаконструктора Александра Яковлева. Об этом сообщается в материале РБК со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех», в состав которой входит ОАК, Сергея Чемезова. Журналисты поинтересовались, разработан ли единый бренд для всей линейки гражданских самолетов.

«У нас это все под «КБ (конструкторское бюро) имени Александра Сергеевича Яковлева» и, я думаю, что так и будет — «Яковлев», — сказал Чемезов.

По словам главы «Ростеха», ребрендинга требует необходимость правильного рыночного позиционирования структуры, создающей гражданские самолеты. Впервые о возможном уходе от иностранного названия Чемезов заговорил еще в 2019 году — после серии проблем, среди которых была и катастрофа самолета SSJ 100 в Шереметьево.

Чемезов также отмечал, что в госкорпорации работают над созданием новой модификации Superjet. Вслед за этими процессами логично, по мнению руководителя «Ростеха», внести коррективы в брендинг и изменить название на отечественное. Вариант «Яковлев» был выбран в 2024 году, о чем в ближайшее время, вероятно, будет объявлено.

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