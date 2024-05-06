Сергей Собянин рассказал о возрождении судостроительной отрасли в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Экологичный транспорт постепенно заменит все суда на Москве-реке.

Сергей Собянин рассказал о возрождении судостроительной отрасли в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В столичном Нагатинском Затоне откроют новую верфь. Событие состоится уже в этом году, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Истории московского судостроения почти 90 лет. В 1936 году в этом районе появился судостроительный завод. Вокруг него выросли рабочий поселок и учебные заведения для подготовки специалистов. В 2014-м завод был закрыт, поскольку безнадежно устарел. Сейчас там возрождают целый профильный кластер.

На новой верфи будут строить и обслуживать уникальные электросуда для регулярного и прогулочного флота. В дальнейшем — круизные. Организуют производство полного цикла с конструкторским бюро, где будут использовать самые передовые и экологичные технологии. Больше 70% оборудования — отечественного производства. Планируется выпуск до 20 судов в год.

В ближайшие годы закупят у завода около 40 речных электросудов и обновят действующий прогулочный флот. В будущем этот экологичный транспорт постепенно заменит все суда на Москве-реке.

С открытием верфи город получит больше 500 рабочих мест. В целом в производственной цепочке будет задействовано почти 50 тысяч человек из разных регионов России.

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