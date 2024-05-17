«Мой ангел-хранитель»: благодаря кому Юрий Кузнецов пережил смерть жены

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 12 0

Актер Юрий Кузнецов пережил кончину супруги благодаря дочери

«Мой ангел-хранитель»: благодаря кому Юрий Кузнецов пережил смерть жены

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Возлюбленной артиста не стало в 2012 году.

Известный актер Юрий Кузнецов, прославившийся благодаря роли Мухомора в сериале «Улицы разбитых фонарей», пережил большую утрату в жизни именно благодаря дочери. Об этом он рассказал в интервью с изданием PROZvezd.

Артист потерял любимую супругу в 2012 году — она скончалась после продолжительной болезни. Несмотря на то, что с трагедии прошло уже 12 лет, рана затягивается постепенно. Но справиться со сложностями Кузнецову помогает его драгоценная дочь Александра.

«Спасибо моей доченьке, моему солнышку Сашеньке. Саша — мой ангел-хранитель, она всегда со мной. Дочь помогла мне пережить уход моей любимой Ириши, хоть ей и самой было тяжело, ведь она потеряла маму», — поделился актер.

Вместе с Ириной они жили в идиллии около 17 лет, однако, к несчастью, пришла беда — супруга артиста была больна диабетом, и к тому же у нее случился инсульт. До последнего она старалась поддерживать семейный очаг.

Когда не стало мамы, дочка Саша еще училась в школе, но Юрий Кузнецов старался не отчаиваться ради девочки. Сейчас повзрослевшая Александра давно определилась с направлением, но по стопам папы не пошла.

«Саши интересная работа, она занимается кастингом. Мастерства и таланта в ее деле у нее не отнять», — гордится дочерью актер.

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