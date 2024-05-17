Будущее российской армии: курсанты Суворовского училища наблюдали за пуском «Союза»

Посмотреть на космическую ракету с расстояния вытянутой руки и увидеть ее старт — такая уникальная возможность появилась у курсантов-суворовцев, которых специальным рейсом доставили на космодром Плесецк.

Минувшей ночью оттуда была запущена ракета «Союз». Она вывела на орбиту несколько военных спутников. За пуском наблюдала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Следить за тем, как ракета взмывает в небо в темное время суток — это, пожалуй, самое зрелищное мероприятие. Свечение от двигателей видно за несколько километров. И в этот самый момент, когда «Союз» с космическим аппаратом на борту скрывается за облаками, следить можно, буквально затаив дыхание.

Особенно, когда в ночном небе ракета «рисует» узоры, которые называют «космическими медузами». Явление это редкое: на большой высоте солнце подсвечивает выхлопные газы от двигателей. Благодаря этому на земле отчетливо видно и то, что обычно скрыто от глаз — отделения ступеней ракеты. Например, как отсоединятся четыре боковых двигателя.

За происходящем внимательно следят курсанты суворовских училищ — будущее российской армии. Они признаются: увидеть запуск ракеты, да еще с такими эффектами — это захватывающие и незабываемые эмоции.

«Не на картинках, не на видеозаписи, а по-настоящему в живую. Честно говоря, поражен», — рассказывает старший воспитатель шестой роты Пермского суворовского военного училища Алексей Якубин.

На орбите «Союз» оказывается уже через десять минут после старта. На этот раз спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ, вывела на орбиту модифицированная версия ракеты-носителя «Союз — 2.1В».

50 воспитанников — из Ульяновского, Казанского, Пермского и Оренбургского училищ получили уникальную возможность — побывать на самом северном аэродроме мира. До Плесецка они добирались на транспортнике Ан-72.

Во время полета, конечно, немного закладывает уши, но это стоит того, чтобы хотя бы посмотреть в этот маленький иллюминатор и увидеть Землю с высоты почти восьми тысяч метров.

«Плесецк» — это не просто аэродром. Это целый научно-технический комплекс, работающий в интересах министерства обороны России. Сегодня здесь запускают в космос ракеты легкого, среднего и тяжелого классов — от «Союзов» до «Ангары».

Ракет стратегического назначения запускаются с 1967 года. Два года назад только различных модификаций «Союзов» на орбиту вывели девять раз. В 2024-м пока состоялось два пуска ракеты-носителя «Союз».