МИД Литвы выразил протест России из-за объявления в розыск литовских политиков

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Это уже вторая нота в текущем году.

МИД Литвы выразил протест России из-за объявления в розыск литовских политиков

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Представитель России был вызван в МИД Литвы, где ему выразили решительный протест из-за объявления в розыск литовских политиков. Об этом сообщает министерство страны.

«МИД Литвы вызвало представителя посольства РФ в Литве и передало дипломатическую ноту, в которой выражается строгий протест относительно решения РФ включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц», — говорится в заявлении.

В середине февраля Литва уже выражала России протест по этому же поводу. Тогда МВД объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса по делу об уничтожении памятников советским воинам-освободителям на территории страны. Этот факт вызвал возмущение у литовских дипломатов, которые вызвали к себе представителя посольства России в Вильнюсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Великобритании был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест после решения властей страны о высылке российского военного атташе.

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МИД Литвы выразил протест России из-за объявления в розыск литовских политиков

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