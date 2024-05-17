МИД Литвы выразил протест России из-за объявления в розыск литовских политиков

Представитель России был вызван в МИД Литвы, где ему выразили решительный протест из-за объявления в розыск литовских политиков. Об этом сообщает министерство страны.

«МИД Литвы вызвало представителя посольства РФ в Литве и передало дипломатическую ноту, в которой выражается строгий протест относительно решения РФ включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц», — говорится в заявлении.

В середине февраля Литва уже выражала России протест по этому же поводу. Тогда МВД объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса по делу об уничтожении памятников советским воинам-освободителям на территории страны. Этот факт вызвал возмущение у литовских дипломатов, которые вызвали к себе представителя посольства России в Вильнюсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Великобритании был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест после решения властей страны о высылке российского военного атташе.