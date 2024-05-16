МИД России объявил о высылке военного атташе Британии

Посол Великобритании был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест после решения властей страны о высылке российского военного атташе. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

В начале мая министерство внутренних дел (МВД) Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, сообщалось о новых ограничениях при получении дипломатических виз россиянами и на срок пребывания в стране. МИД России в качестве ответной меры принял решение выслать военного атташе Британии.

«Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А. Т. Когхилл объявляется persona non grata. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации. Этой мерой наша реакция на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается. О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», — заявили в МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск бывшего руководителя эстонской полиции Эльмара Вахера и экс-министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.