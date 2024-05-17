Членам ЧВК «Енот» грозит до 17 лет тюрьмы за участие в преступной группе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Прокурор запросил для членов организации ЧВК «Енот» от 12 до 17 лет тюрьмы

Членам ЧВК «Енот» грозит до 17 лет тюрьмы за участие в преступной группе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Прокурор требует отправить всех в колонию строгого режима.

Членам межрегиональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известной как ЧВК «Енот») грозит до 17 лет тюрьмы за участие в организованной преступной группе (ОПГ). Такой максимальный срок потребовала прокуратура, передает ТАСС.

По версии следствия, «еноты», выступая в качестве понятых и помощников оперативников, похищали ценности, которые являлись предметом расследований. Основное обвинение предъявлено одному из предполагаемых создателей «Енота» и бывшему сотруднику ФСБ Александру Мрищуку, он может отправиться в колонию на 17 лет.

Другим же участникам ОПГ — Ивану Коваленко, Алексею Коновалову, Михаилу Максимову и Олегу Очеретному — обвинение запросило сроки от 12 до 15 лет. Всех могут отправить в колонию строгого режима.

Ожидается, что оглашение приговора пройдет в Московском гарнизонном военном суде 4 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве арестовали еще трех фигурантов уголовного дела об убийствах и похищениях людей членами ОПГ в Белгородской области.

По версии следствия, члены банды на протяжении 20 лет — с 1997-го по 2017-й — расправлялись с людьми ради собственного обогащения. Все предполагаемые преступники — жители Губкинского района Белгородской области.

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