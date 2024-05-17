«Несколько десятилетий, а то и веков»: Эстония передумала обмениваться участками с Россией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 91 0

Эстония решила застроить участки, которыми хотела обменяться с Россией

«Несколько десятилетий, а то и веков»: Эстония передумала обмениваться участками с Россией

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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Эстонская сторона хотела получить себе часть Псковской области, а в обмен отдать землю протяженностью около четырех километров. Но решение изменилось.

Эстония решила отказаться от обмена с Россией земельными участками и начать на своей части застройку. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса.

Эстония хотела получить себе так называемый «Саатсеский сапог» — часть Псковской области, а в обмен отдать России приграничный участок протяженностью около четырех километров. Однако эстонские власти передумали и решили построить вокруг «Саатсеского сапога» объездную дорогу.

«Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — объяснился Ляэнеметс.

Общая протяженность границы между Эстонией и Россией оценивается в 338 километров, но юридически она не зафиксирована. Эстонская сторона планировала завершить благоустройство в 2026 году, но потом срок сдвинули на конец 2025-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия может открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах.

Все контрольно-пропускные пункты были закрыты 30 ноября 2023 года. Предлогом стал наплыв мигрантов из третьих стран. Работу двух КПП возобновили 14 декабря, однако в тот же день закрыли. При этом границу успели пересечь почти 5,5 тысячи человек и три тысячи автомобилей.

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