Финляндия может открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

В Хельсинки допустили возможность пропуска пассажирского транспорта.

Финляндия может открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах

Фото: LAURI HEINO / ТАСС

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Финляндия может открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «исключительный закон», — цитирует министра портал ESaimaa.

Уточняется, что документ позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих в Финляндию со стороны России. В течение одной-двух недель закон поступит на рассмотрение в парламент и в случае принятия вступит в силу в кратчайшие сроки.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией 30 ноября 2023 года. Предлогом стал наплыв мигрантов из третьих стран. Работу двух КПП возобновили 14 декабря, однако в тот же день закрыли. При этом границу успели пересечь почти 5,5 тысячи человек и три тысячи автомобилей.

Закрытие границы с Россией негативно сказывается в первую очередь на развитии самой Финляндии. Туристический поток в страну остановился, бизнес закрывается, регионы пустеют. Так, муниципалитет Виролахти обезлюдел настолько, что скоро может совсем «исчезнуть». Об этом заявляют местные жители. В приграничных с Россией районах нет денег даже на уборку улиц, поэтому Хельсинки просит у Брюсселя десять миллиардов евро для финансирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии заявили о необходимости ограничить или вовсе закрыть доступ России к Калининграду из-за якобы помех в работе GPS.

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