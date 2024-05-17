Евросоюз ввел запрет на вещание трех российских СМИ

Евросоюз запретил вещание в странах организации трех СМИ из России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Под санкции подпали Voice of Europe (базируется в Праге), РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». По заявлению Евросоюза, данные СМИ якобы «поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины».

При этом в Совете ЕС уточнили, что данные меры не затруднят работу сотрудников СМИ, не связанную с вещанием, например деятельность по проведению исследований и интервью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что Москва обязательно ответит на недружественные действия.

«Сейчас вырабатываются ответные меры», — уточнила дипломат.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новая Зеландия расширила свой список санкций против России. Его пополнили 28 граждан и 14 компаний.