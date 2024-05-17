Евросоюз ввел запрет на вещание трех российских СМИ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Такое решение принял Совет ЕС. На него, как отметили в МИД России, последует ответ.

Евросоюз ввел запрет на вещание трех российских СМИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Евросоюз запретил вещание в странах организации трех СМИ из России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Под санкции подпали Voice of Europe (базируется в Праге), РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». По заявлению Евросоюза, данные СМИ якобы «поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины».

При этом в Совете ЕС уточнили, что данные меры не затруднят работу сотрудников СМИ, не связанную с вещанием, например деятельность по проведению исследований и интервью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что Москва обязательно ответит на недружественные действия.

«Сейчас вырабатываются ответные меры», — уточнила дипломат.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новая Зеландия расширила свой список санкций против России. Его пополнили 28 граждан и 14 компаний.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.92
-0.34 98.90
0.07
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

16:55
Украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги
16:43
Состояние все еще тяжелое: премьер Словакии перенес вторую операцию после покушения
16:39
В Санкт-Петербурге жестоко убита солистка группы UNA
16:23
Женщина в Индии задушила раскрывшего ее измену маленького сына
16:15
Microsoft останавливает в России корпоративные подписки на облачные сервисы
16:07
«Мнимая польза»: что ни в коем случае нельзя есть и пить в самолете

Сейчас читают

Церемония прощания с журналистом Кононенко началась в Троицке
Молодой человек убил отца и попытался покончить с собой в Москве
«Люблю хулиганщину» — Игорь Гуляев о любимых знаменитостях
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео