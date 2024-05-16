Новая Зеландия объявила о расширении списка антироссийских санкций

Новая Зеландия расширила свой список санкций против России. Его пополнили 28 граждан РФ и 14 компаний. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте правительства страны.

«Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил сегодня о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — написали в сообщении.

Власти Новой Зеландии отметили, что они внесли в санкционный список людей, которые якобы причастны к передаче оружия из Северной Кореи и Ирана России.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдеп США объявил о новых санкциях в отношении России. Ограничения были введены против одного гражданина РФ и трех компаний.