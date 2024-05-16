Новая Зеландия объявила о расширении списка антироссийских санкций

Лица, на которых направлены ограничения, якобы причастны к передаче оружия из КНДР в РФ.
Фото: PJ Heller / ТАСС
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Новая Зеландия расширила свой список санкций против России. Его пополнили 28 граждан РФ и 14 компаний. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте правительства страны.
«Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил сегодня о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — написали в сообщении.
Власти Новой Зеландии отметили, что они внесли в санкционный список людей, которые якобы причастны к передаче оружия из Северной Кореи и Ирана России.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдеп США объявил о новых санкциях в отношении России. Ограничения были введены против одного гражданина РФ и трех компаний.
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