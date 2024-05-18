Операция «Кикшеринг»: полиция изъяла более 5,5 тысячи электросамокатов в Ленобласти

За прошлый год МВД зафиксировало трехкратный рост ДТП на самокатах — около трех тысяч случаев. 31 человек погиб, среди них три ребенка.

В одной из крупных кикшеринговых компаний страны прошли обыски. Полиция изъяла документы в офисах в Москве и Петербурге, и вывезла на экспертизу полторы сотни самокатов.

Все из-за ДТП, случившегося год назад. Тогда водитель наехал на школьника и скрылся. Корреспондент «Известий». Леонид Клименчук разбирался, почему виновника до сих пор не могут найти и как ужесточат наказание за такие ДТП.

Утро в московском офисе кикшеринговой компании началось с обысков. Полиция выясняет, как фирма следит за техсостоянием самокатов и обеспечивает безопасность клиентов и пешеходов!

В Ленобласти самокаты из-за нарушений правил парковки вовсе увозят — за три дня 5,5 тысячи штук убрали с городских улиц. Полторы сотни — забрали на экспертизу.

На одном из подобных год назад сбили девятилетнего Артема. Обидчик снес мальчика на пешеходном переходе и тут же скрылся. У ребенка — рассечена голова и ушибы.

«Молодого человека нашли по траектории самоката. По камерам видеонаблюдения ничего не было видно. Туда камеры не смотрят, на тот перекресток. И молодой человек отказывается от своей вины. Пишет, что никого не видел, никого не сбивал, проезжал мимо», — рассказала мама мальчика Валерия.

В итоге — виновный не установлен, следствие встало. Компенсацию ни кикшеринговая компания, ни обидчик платить родителям Артема не собираются. Но это только один случай из тысячи.

За прошлый год МВД зафиксировало трехкратный рост ДТП на самокатах — около трех тысяч. 31 человек погиб, среди них три ребенка. 919 детей получили травмы.

«В этом году, к сожалению, тенденция продолжается. И уже за первые четыре месяца более чем вдва раза увеличилось количество ДТП, совершенных со средствами индивидуальной мобильности», —рассказал юрист Игорь Семеновский.

Чтобы снизить число нарушений компании начали блокировать аккаунты детей. Но никто не запрещает взять сразу несколько самокатов взрослому и раздать их всем желающим. Например, детям.

И об этой лазейке кикшеринговые компании знают.

«Мы можем только на улице увидеть, что несовершеннолетний человек. В таком случае мы взаимодействуем с городской автоинспекцией. Составляется протокол, и данные передаются нам. Если это люди были младше 18 лет, даже если они ехали под аккаунтом родителей, мы такой аккаунт должны заблокировать», —отметила сотрудник пресс-службы кикшеринговой компании Алена Сухаревская.

Анонсировали компании и увеличение штрафов с 500 рублей до десятков тысяч. Некоторые операторы обещают, что минимум 2,5 тысячи человек будут на самых оживленных перекрестках рассказывать самокатчикам о правилах безопасности. Надеются, что в комплексе такие меры помогут