Собянин рассказал о планах поддержки предпринимательства и развития инноваций

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

В конце апреля этого года Фонд развития венчурного инвестирования запустил две новые программы.

Собянин рассказал о планах поддержки предпринимательства и развития инноваций

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 мая, рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.

«В нынешних условиях именно предпринимательство призвано сыграть ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета и безопасности России», — говорится в заявлении на сайте градоначальника.

В сообщении уточняется, что для этого столичному правительству придется поддерживать отрасли и компании, обеспечивающие производство критически важной продукции, развивать инфраструктуру высокотехнологичного предпринимательства, стимулировать частные инвестиции в исследования, создать условия для привлечения инвестиций и продвигать бренд «Сделано в Москве».

К 2030 году коммерциализация интеллектуальной собственности должна быть поставлена на поток и стать мощным фактором развития высокотехнологичных отраслей экономики, подчеркнул Собянин.

Еще мэр рассказал, что в конце апреля этого года Фонд развития венчурного инвестирования запустил две новые программы.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.99
0.07 98.78
-0.12
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

19:51
«Скандальная дива»: когда Волочкова встретит мужчину мечты
19:35
Кто следующий? В Польше заговорили об истинных планах Запада
19:19
Опасно для водителей: из-за каких лекарств можно лишиться прав
19:03
Браслет на ногу и контроль: какие условия у обвиняемых врачей клиники Хайдарова
18:47
В поисках смысла жизни: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая
18:31
«Спрос большой»: глава Ростеха назвал востребованное за рубежом оружие РФ

Сейчас читают

Могила утопает в цветах: журналиста Максима Кононенко похоронили
В Санкт-Петербурге жестоко убита солистка группы UNA
Церемония прощания с журналистом Кононенко началась в Троицке
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео