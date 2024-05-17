Собянин рассказал о планах поддержки предпринимательства и развития инноваций

В конце апреля этого года Фонд развития венчурного инвестирования запустил две новые программы.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 мая, рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.
«В нынешних условиях именно предпринимательство призвано сыграть ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета и безопасности России», — говорится в заявлении на сайте градоначальника.
В сообщении уточняется, что для этого столичному правительству придется поддерживать отрасли и компании, обеспечивающие производство критически важной продукции, развивать инфраструктуру высокотехнологичного предпринимательства, стимулировать частные инвестиции в исследования, создать условия для привлечения инвестиций и продвигать бренд «Сделано в Москве».
К 2030 году коммерциализация интеллектуальной собственности должна быть поставлена на поток и стать мощным фактором развития высокотехнологичных отраслей экономики, подчеркнул Собянин.
Еще мэр рассказал, что в конце апреля этого года Фонд развития венчурного инвестирования запустил две новые программы.
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