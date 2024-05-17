Собянин рассказал о планах поддержки предпринимательства и развития инноваций

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 мая, рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.

«В нынешних условиях именно предпринимательство призвано сыграть ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета и безопасности России», — говорится в заявлении на сайте градоначальника.

В сообщении уточняется, что для этого столичному правительству придется поддерживать отрасли и компании, обеспечивающие производство критически важной продукции, развивать инфраструктуру высокотехнологичного предпринимательства, стимулировать частные инвестиции в исследования, создать условия для привлечения инвестиций и продвигать бренд «Сделано в Москве».

К 2030 году коммерциализация интеллектуальной собственности должна быть поставлена на поток и стать мощным фактором развития высокотехнологичных отраслей экономики, подчеркнул Собянин.

Еще мэр рассказал, что в конце апреля этого года Фонд развития венчурного инвестирования запустил две новые программы.