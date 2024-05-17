У здания Военной академии связи имени Буденного в Петербурге прозвучал взрыв

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 541 0

Все подробности устанавливаются.

У здания Военной академии связи имени Буденного в Петербурге прозвучал взрыв

Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин

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У здания Военной академии связи имени Михаила Буденного в Санк-Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В настоящее время точно неизвестно, что именно произошло. Все детали и обстоятельства уточняются.

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