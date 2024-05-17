У здания Военной академии связи имени Буденного в Петербурге прозвучал взрыв
| Происшествия Эксклюзив 541 0
Все подробности устанавливаются.
Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин
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У здания Военной академии связи имени Михаила Буденного в Санк-Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В настоящее время точно неизвестно, что именно произошло. Все детали и обстоятельства уточняются.
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