Хочет отнять детей? Прилучный запугал Муцениеце встречным иском об опеке

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 20 0

Прилучный подал иск об опеке над детьми от Муцениеце

Хочет отнять детей? Прилучный запугал Муцениеце встречным иском об опеке

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер, кажется, нашел способ, как не платить алименты.

Скандал между бывшими возлюбленными — Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным — не утихает. Актриса хочет добиться от экс-супруга алиментов на их общих детей, и суд даже встал на ее сторону после нескольких заседаний. Однако Павел нашел «туз в рукаве», и подал встречный иск. Как пишет 7Дней.ru, он подал иск, касающийся опеки над сыном и дочери.

На что именно он претендует — пока не известно, однако пользователи сети считают, что Прилучный хочет забрать Мию и Тимофея, чтобы обеспечивать их самостоятельно, а не отдавать 30% от своего дохода бывшей жене.

Сама Агата в личном блоге после новостей о поданном иске со стороны бывшего мужа показывает боевое настроение в личном блоге. Знаменитость ведет активный образ жизни: она успевает заниматься воспитанием детей, старается не пропускать тренировки и следит за своим имиджем со стилистом.

Многие поклонники ожидают от Муцениеце каких-либо конкретных высказываний в адрес Прилучного. Однако вместо этого подписчики наблюдают довольно насыщенный распорядок дня и приподнятое настроение актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прилучный обжаловал иск по алиментам со стороны бывшей жены. Актриса хотела добиться от него 30% от доходов на содержание их общих несовершеннолетних детей.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.99
0.07 98.78
-0.12
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

2:02
Видел себя со стороны: что ощущает умирающий человек
1:45
Более тысячи людей вышли на улицы Бишкеке после драки с иностранцами
1:32
«Чудовище в перьях» вернулось на ТВ: Поплавская разнесла участников «голой» вечеринки
1:16
По горячим следам: в Ростовской области расследуют убийство восьмилетней девочки
1:10
В России нарастят производство самолетов МС-21 и SSJ New
0:52
Хочет отнять детей? Прилучный запугал Муцениеце встречным иском об опеке

Сейчас читают

По горячим следам: в Ростовской области расследуют убийство восьмилетней девочки
Семь человек пострадали при взрыве в академии имени Буденного в Петербурге
В поисках смысла жизни: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео