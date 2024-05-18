В России нарастят производство самолетов МС-21 и SSJ New

Первые МС-21 должны поступить заказчикам в уже в следующем году.
Фото: Романенко Эрик / ТАСС
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С 2029 года производство отечественных пассажирских самолетов МС-21 должно увеличиться до 72 бортов в год. Это норма была закреплена в распоряжении правительства об изменениях в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года.
Согласно планам, с 2026 года будут выпускаться более 20 самолетов SSJ New. Что касается МС-21 — их планируют выпускать по 72 единицы в год, начиная с 2029-го. Первые же поставки этих самолетов запланированы на 2025 год. Заказчики получат девять первых самолетов.
Ранее государственная корпорация «Ростех» сообщила, что сроки поставок самолетов будут изменены. Речь шла о том, что МС-21 начнут направлять заказчикам в следующем году, а Superjet 100 и Ил-114-300 — в 2026 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-инженера Boeing нашли мертвым после дачи показаний против компании.
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