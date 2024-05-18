Полиция Финляндии начала расследование масштабной утечки данных из-за кибератаки

Центральная криминальная полиция Финляндии, а также правоохранители города Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных, произошедшей в результате кибератаки. Хакеры взломали столичную информационную сеть. Об этом сообщается на официальном сайте полиции. Отмечается, что атака «при отягчающих обстоятельствах» произошла 30 апреля текущего года.

«Администрация Хельсинки подала в полицию заявление, в котором говорится, что целью взлома компьютерной сети Отдела образования города Хельсинки стала утечка данных… Масштабы и последствия утечки расследуются в сотрудничестве с городскими властями», — сказано в заявлении ведомства.

Прежде руководство финской столицы поясняло, что в результате кибератаки злоумышленники могли получить информацию о 80 тысячах граждан, среди них учащиеся, опекуны и работники городской образовательной системы. Согласно последним подсчетам, пострадать от взлома могли 120 тысяч человек.

Правоохранители подчеркивают, что все необходимые для расследования данные предоставят местные власти. Жителям Хельсинки объясняют, что самостоятельно обращаться в полицию не нужно. Работа началась недавно, представители полиции пообещали предоставлять дополнительную информацию в ходе разбирательств.

В Агентстве транспорта и связи Финляндии произошедшую утечку назвали крупнейшей в муниципальном секторе. В стране уже высказывались предположения о возможной причастности к инциденту России. При этом пока ни одного доказательства этой теории предоставлено не было.

Ранее 5-tv.ru писал о подобном случае в Великобритании, хакеры вскрыли сервер Минобороны страны.