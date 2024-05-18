16-летний сын известного московского адвоката задержан за убийство домработницы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 375 0

16-летний сын адвоката Семена Мельницкого задержан за убийство домработницы

16-летний сын известного московского адвоката задержан за убийство домработницы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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По предварительной информации, молодой человек нанес ей более десяти ножевых ранений.

В Новой Москве 16-летний сын известного адвоката Семена Мельницкого напал на домработницу в ванной комнате и нанес ей около десяти ножевых ранений, об этом сообщает источник 5-tv.ru. В прокуратуре столицы сообщили, что сын адвоката наносил удары не только ножом, но и битой. От полученных травм 67-летняя работница умерла на месте.

Инцидент произошел накануне вечером в поселке Первомайское. По предварительной информации, между подростком и женщиной произошел конфликт. Из-за чего конкретно — 16-летний Назар не помнит, у него внезапный приступ амнезии.

Женщина умерла на месте от потери крови, возбуждено уголовное делоЖенщина умерла на месте от потери крови, возбуждено уголовное дело. Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu

В данный момент молодой человек задержан правоохранительными органами за убийство женщины. Известно, что у его отца есть судимость — он был обвиняемым по статье покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Фото: 5-tv.ruФото: 5-tv.ru. Сын адвоката нанес женщине около десяти ножевых ранений

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело статье об убийств, а также назначил все необходимые для расследования экспертизы.

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