Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области признал вину

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Ребенок сел в незнакомую машину. После в лесополосе недалеко от станицы Ольгинской было обнаружено ее тело.

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области признал вину

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcherf

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Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области признал вину в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СК РФ.

Тело малышки было обнаружено накануне недалеко от станицы Ольгинской в лесополосе. Подозреваемый в убийстве — 25-летний мужчина, который проживает в поселке Дорожный Аксайского района области. Он сообщил, что заприметил девочку в тот момент, когда проезжал по населенному пункту.

Молодой мужчина предложил ее подвезти до дома. Ребенок согласилась и села в автомобиль, после чего мужчина отвез ее в укромное место, где нет людей, и убил.

Расследование уголовного дела продолжается. Ранее 5-tv.ru рассказал подробности этого убийства.

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