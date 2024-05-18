По горячим следам: в Ростовской области расследуют убийство восьмилетней девочки
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девочки в Ростовской области
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Тело ребенка нашли в лесополосе.
В Ростовской области расследуют жуткую историю — восьмилетняя девочка ушла в магазин и пропала, а после был найден ее труп. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Ростовской области мои коллеги раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление», — написала она.
По ее словам, после исчезновения ребенка удалось установить, что девочка села в машину водителя эвакуатора. Мужчину оперативно удалось задержать. После в лесополосе недалеко от станицы Ольгинской был обнаружен труп ребенка.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам статьи об убийстве малолетнего. Устанавливаются все детали и обстоятельно произошедшего.
По предварительной версии, девочку могли изнасиловать и задушить.
Ранее 5-tv.ru писал, что пропавший в Бурятии четырехлетний мальчик найден мертвым в стиральной машине.
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