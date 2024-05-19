Запад теперь в роли догоняющего. Какой миропорядок строят Владимир Путин и Си Цзиньпин

За яркой церемонией государственного визита российского лидера в Поднебесную следил весь земной шар.

Ситуация в зоне СВО меняется с каждой неделей. Еще пару месяцев назад нельзя было представить, чтобы украинские боевики пророчили поражение сами себе, как вдруг выходит статья в британском журнале Economist, где генерал-майор военной разведки признает — Украина проиграет, у нее банально быстрее законатся ресурсы.

Владимир Зеленский уже в открытую высказывает своим спонсорам, что они его подставили, но это не меняет условий сделки. Америка дала 61 миллиард долларов, что-то там подбросили европейцы, Киев продолжает воевать.

Или, как говорят на языке дипломатии, «украинские власти не готовы сесть за стол переговоров». Россия со своей стороны не только все это время заявлет о готовности вернуться к тем соглашениям, что были подписаны еще в Стамбуле два года назад, но и учесть новые реалии и предложения, например, китайский мирный план.

Что он значит, на этой неделе Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили еще раз лично — и не только украинский вопрос. Репортжа корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Со стороны могло показаться, что Путин начал-таки понимать китайский. На стендах Поднебесной все объясняли с четким мандаринским акцентом.

Но рядом шел переводчик, тех, кто загораживал кадр, убирали. Это заключительный этап визита — без переговоров, но с посещением ЭКСПО, Харбинского политехнического университета и большим интервью для российской прессы.

Итоги визита: политически, экономически и культурно страны стали еще ближе. Теперь и проблемы схожие: США бьют санкциями и по Китаю — мешают производить и торговать.

«Вот это самый ошибочный, глупый путь выстраивания международной экономической системы. Самый правильный — это то, о чем они нам все время на протяжении десятилетий долдонили, если можно так сказать, простите за моветон, что рынок все решает. Ну рынок все равно их задвинет, понимаете, в чем дело? Это проблема, которую они сами себе создают», — указал Путин.

Запад теперь в роли догоняющего. За яркой церемонией государственного визита российского лидера в Поднебесную следил весь мир.

Это первая поездка после его вступления в должность. И здесь к ней тщательно готовились — подобрали подходящую площадку.

Дом народных собраний — это самое большое здание для заседаний в мире площадью 150 тысяч квадратных метров. Именно здесь решено провести основную часть мероприятий в рамках визита Путина.

Почетный караул ловко разворачивал флаги, в ожидании застыли барабанщики. Церемонию такого масштаба вообще сложно настроить — перед началом все по порядку прогнали несколько раз.

Оркестр разминается китайскими и российскими мелодиями. Вот сейчас звучат «Подмосковные вечера», идут последние приготовления и вот здесь налаживают двери и поправляют ковровую дорожку.

Путин прибыл на Aurus — Си Цзиньпин встретил его у подножья лестницы. Потом долго представляли друг другу свои делегации, слушали гимн и оружейный салют.

Приветствие российских и китайских детей было последним пунктом церемонии официальной встречи. Это китайская фраза — означает «Сердечно вас приветствуем!» — вот, что кричат эти дети.

В залы то и дело приносили воду. Традиционные китайские термосы для чая тоже регулярно наполняли.

Легче перечислить темы, которых на этих переговорах не было. Из Москвы в Пекин прибыла расширенная делегация.

Вот в коридоре встречаем главного санитарного врача Анну Попову. Спрашиваем: о загадочном вирусе X с китайцами говорили?

«Мы регулярно обсуждаем на всех наших научных практических и совместных конференциях китайскими коллегами. Поэтому ничего обыкновенного, ничего нового. Наша рядовая работа», — отвечает она.

От культуры до финансов, промышленности и ядерной энергетики. Россия строит в Китае блоки для двух атомных станций.

Но это все договоренности прошлых лет и прошлых президентских сроков. Уже есть новые проекты.

«Мы разговариваем о новых проектах, о новых станциях, о новых направлениях в работе. Очевидно, что новыми компонентами будет более глубокое сотрудничество в области ядерного топливного цикла на всех его стадиях», — сказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Наши страны развивают сразу несколько разных космических программ. У Китая уже есть национальная орбитальная станция, мы готовим свою — Юрий Борисов рассказал, кто сможет на ней побывать.

«Мы этот проект тоже не хотим замыкать чисто для национального. И приглашаем все дружественные страны участвовать в нем. И у Китая есть подобный проект. У них уже создана станция. А мы дружественные приглашаем, а американцев нет? Почему, и американцев приглашаем, пожалуйста, может быть пройдет время…» — отметил руководитель «Роскосмоса».

Россия и США действительно успешно сотрудничают в космосе. Но в остальных сферах отношения только деградируют.

На переговорах в узком, широком составах и после, во время беседы с глазу на глаз, лидеры России и Китая говорили о самой кровавой авантюре американских властей — украинском конфликте. Решать его судьбу недружественные страны собираются уже скоро в Швейцарии.

Китай не едет, Россию сознательно не зовут. А как можно что-то решить без Пекина и Москвы?

«А что хотят сделать? Собрать как можно больше стран, убедить всех, что самое лучшее предложение — это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить нам это в качестве ультиматума; сказать: „Видите, весь мир так считает, соглашайтесь!“ Хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения — не получилось, тогда нате вам теперь наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой кстати-то? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле, это само собой разумеется», — указал Путин.

При этом Китаю есть что предложить для урегулирования конфликта.

— Стало ли это предметом обсуждения. И как Россия к этой инициативе относится?

— Предстоит очень напряженная дискуссия. Процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам, — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы никогда не говорили китайским товарищам: «Давайте что-нибудь поправим в вашей инициативе». Мы предлагаем начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы — разобраться в первопричине, — подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.

Перспектива мирных переговоров туманна, спецоперация продолжается. И расходы России на оборону и безопасность приблизились к 8% от ВВП.

Это одна из причин смены главы Минобороны, заявил президент, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Игоря Балдина.

— Почему именно Белоусова выбрали в качестве министра обороны?

— Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики. Он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране… Мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая стоит перед страной, — достижение нужных нам результатов в рамках проведения СВО.

Результаты неизбежно будут достигнуты — другого выхода у России просто нет. Коллега уже отметил в своем сюжете этот важный момент — это первая поездка президента России после вступления в должность и первая поездка для нового правительства.

И давайте оценим, как виртуозно был выстроен процесс обновления исполнительной власти: 7 мая прошла торжественная церемония в Кремле, вступление в должность главы государства, 9 мая — парад Победы, это святое. А с 10 мая, несмотря на выходные, уложилось утверждение премьера, внесение кандидатур министров гражданских в Думу и силовиков — в Совет Федерации, обсуждение.

Так, что уже 14-го вечером президент подписал указы о назначении и принял всех в Кремле, а 15-го все приступили к работе. А кто-то и в Китай полетел.