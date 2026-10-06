Ушаков сделал заявление о встрече Путина и Пашиняна

Ушаков: Никол Пашинян и Владимир Путин пока не планируют переговоры

Конкретной договоренности о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимира Путина и пока нет. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Не планируется встреча. Хотя контакт по ходу всех мероприятий нельзя исключать, конечно же», — сказал он.

Помощник президента подчеркнул, что на данный момент дипломатические переговоры об организации такой встречи не велись. При этом в программе мероприятий в Туркменистане отдельная встреча Путина и Пашиняна не предусмотрена. Однако, как заявил Ушаков, нельзя полностью исключать, что лидеры смогут пообщаться в ходе запланированных событий.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Туркменистане. Ушаков отметил, что встреча станет знаковой для СНГ, поскольку в 2026 году исполняется 35 лет с момента создания объединения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил переговоры с президентом России Владимром Путиным, которые прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Встреча лидеров стала первым личным контактом политиков после парламентских выборов в Армении . Переговоры продолжались около часа, большая часть беседы прошла в закрытом формате.

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