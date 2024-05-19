Школьники из Белгородской области побывали на автодроме «Игора Драйв»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Побывать на гонках вживую, услышать рев моторов для многих было настоящей мечтой.

Фото, видео: 5-tv.ru

Рев моторов, драйв и завораживающие полеты. Скорость, от которой мгновенно учащается пульс — кажется, что юные смельчаки и их двухколесные машины — единое целое. На автодроме мирового уровня «Игора Драйв» — чемпионат и первенство Северо-Запада по мотокроссу.

«Я очень на многих трассах был, но „Игора Драйв“ — одна из самых продвинутых трасс, тут огромный комплекс», — отметил райдер Артем Заварин.

Громко, экстремально, мощно. Среди зрителей — особые гости, школьники из Белгорода, которые сейчас находятся в Петербурге.

«Я не думала, что все будет так масштабно. Я очень впечатлена», — признается Кира Кондракова.

«Я такого вживую никогда не видела. Это как открытие новое для меня», — делится Аделина Капустьянова.

«Прям переживаешь за них», — указал Самсон Шимов.

Ничего подобного они прежде не видели. Побывать на гонках вживую, услышать рев моторов для многих было настоящей мечтой.

Одна из лучших трасс: на ней 8 трамплинов, 15 поворотов, спуски и подъемы. Спортсмены сошлись в борьбе за лидерство — и результат всегда непредсказуем.

День на «Игора Драйв» — это подарок белгородским школьникам от благотворительного Фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ». Подростки ловят каждый момент, для них это возможность отвлечься и ненадолго забыть о событиях, происходящих в их родном городе.

«Самая главная эмоция — прежде всего мы понимаем, в каких психологически сложных условиях находились до этого дети, прибыв в Санкт-Петербург из Белгородской области. И нам бы, конечно, просто хотелось бы подарить им яркие эмоции счастья, радости, возможность почувствовать себя детьми, возможность отвлечься от тяжелых мыслей и просто получить удовольствие», — сказала гендиректор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Еще одна уникальная возможность — увидеть автодром изнутри. Ребята побывали в пит-билдинге — это сердце любого автодрома.

Экскурсия в боксы, где стоят гоночные болиды — пожалуй, самое интересное. Здесь и мощные спорткары — 230 лошадиных сил под капотом, — и двухместные вездеходы, которые пройдут там, где и дорог нет.

Только за эти выходные на автодроме побывают больше 130 юных зрителей. Петербург запомнится им не только величественными дворцами, музеями, но и драйвом, высокой скоростью и адреналином.

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