Троицкий мост в Петербурге окрасился в цвета вьетнамского флага
В Северной столице сейчас проходят дни Вьетнама.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Троицкий мост в Санкт-Петербурге окрасился в цвета вьетнамского флага. На переправе установили более тысячи светильников.
Пролеты на время стали красными, а опоры — желтыми. В Северной столице сейчас проходят дни Вьетнама.
Организованы культурные, деловые, образовательные и спортивные мероприятия. Все направлены на укрепление дружбы между странами.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти Петербурга заложили основу для строительства Большого Смоленского разводного моста. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в Северной столице не строили разводные мосты около 40 лет. Проект подразумевает возведение разводной шестиполосной переправы через реку Неву с трамвайными путями.
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