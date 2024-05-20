Вреден не только для фигуры: в майонезе может скрываться опасный паразит

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Диетолог Хачирова: в майонезе может находиться возбудитель сальмонеллы

Вреден не только для фигуры: в майонезе может скрываться опасный паразит

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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О чем именно идет речь?

В покупном и домашнем майонезе может находиться возбудитель серьезного заболевания. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Асият Хачирова.

По ее словам, опасность кроется не в самом продукте, а ингредиентах, его составляющих.

«Тут дело в том, что сырое яйцо может содержать возбудителя серьезного заболевания — сальмонеллез. Есть производители, которые готовят его именно так, лишь заменяя сырое яйцо яичным меланжем — высушенным яйцом», — пояснила диетолог.

Хачирова уточняет, что таким образом производитель пытается увеличить хранение майонеза. Поэтому для приготовления домашнего соуса следует выбирать только свежие яйца у проверенных производителей.

При выборе майонеза эксперт рекомендует внимательно изучить состав. В некачественных видах содержится большое количество усилителей вкуса и загустителей. Лучшим вариантом будет тот продукт, где самый простой набор ингредиентов.

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Вреден не только для фигуры: в майонезе может скрываться опасный паразит

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