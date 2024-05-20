Что-то добавляют? Может ли натуральное молоко не портиться полгода

Кишечная палочка и опасные микроорганизмы. Все это эксперты обнаружили в молоке, когда протестировали самые популярные марки этого продукта. Из 100 не прошли проверку 28 производителей.

Какое преимущество есть у ультрапастеризованного молока? Как узнать о наличии соды и крахмала в составе продукта? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

В чем преимущества ультрапастеризованного молока

Чтобы не нарваться на некачественный продукт, лучше выбирать ультрапастеризованное молоко. В закрытой упаковке его можно хранить до полугода даже без холодильника.

Все дело в шоковой обработке. Молоко быстро нагревают до 150 градусов и потом так же быстро остужают. Высокая температура убивает все вредные бактерии, споры, патогены и вирусы. Еще один плюс ультрапастеризованного молока — надежная тара.

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«Его разливают чаще всего в такие упаковки. Они состоят из нескольких слоев, в которые входит картон, пленка и фольга. Она не пропускает воздух, не пропускает свет. И, соответственно, является максимально герметичной», — показала замгендиректора компании по производству молока Анна Бойко.

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Но, несмотря на это, отравиться ультрапастеризованным молоком все-таки можно, если на предприятии нарушат санитарные нормы. Например, плохо продезинфицируют упаковку или пустят в ход некачественное сырье. В таком продукте могут оказаться пестициды и даже тяжелые металлы. Еще чаще в молоке находят антибиотики.

«Это от коров, которых недолечили, у которых остались следы антибиотика в молоке. На заводе решили закрыть глаза, купить подешевле молоко, но вот с таким изъяном. Тут, опять же, совет: выбирать бренды какие-то более известные, крупных производителей, которые, скажем, пекутся о своей репутации и используют качественное сырье», — объяснила эксперт.

Но всегда ли известный бренд гарантирует качество продукта? Для ответа на этот вопрос куплены три упаковки ультрапастеризованного молока одинаковой жирности от трех популярных производителей: за 70, 110 и 150 рублей за литр.

Первый образец специалисту сразу не понравился из-за несовременного дизайна. По ее словам, в таком случае есть повод задуматься, ведь это может говорить о не самом новом оборудовании, используемом на заводе. Возможно, оно работает не лучшим образом.

А вот состав у всех образцов в порядке: цельное, обезжиренное или нормализованное молоко.

«Иногда пишут: молоко нормализованное. Не стоит этого пугаться. Нормализованное — это значит, оно смешано до нужной жирности. То есть, когда сырое молоко поступает на молокозавод, его разделяют на жирные и обезжиренные фракции, а потом их соединяют до нужного процента», — уточнила Бойко.

Как узнать о наличии соды в молоке

Далеко не всегда производители указывают на этикетке полный список ингредиентов. Чтобы продлить срок хранения, в молоко добавляют соду — природный консервант.

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Чтобы проверить, если ли этот компонент в образцах, нужно взять буквально одну столовую ложку уксуса и опустить в молоко. Никакого шипения, а значит, соды нет ни в одном образце.

Как узнать о наличии крахмала в молоке

Еще чаще недобросовестные производители добавляют в молоко крахмал. С его помощью можно увеличить вес продукта.

Распознать этот ингредиент просто. Сначала выпаривают воду из молока в ложке, а когда остается только сухое вещество, добавляют в него йод. Он не поменял цвет. Это значит, что и крахмала в образцах нет.

Как выявить наличие сухого молока в составе

Но что насчет сухого молока? Часто продукты из порошка продают под видом натурального. Вреда от него не будет, но и пользы никакой. Витаминов и микроэлементов в напитке из сухого молока практически нет.

«Когда смешивается молоко сухое и вода или сыворотка и подается под видом молока, которое не сухое, это обман. То есть здесь просто надо быть честным. Такое молоко называется восстановленным», — отметила специалист Бойко.

Вот только обнаружить сухое молоко в составе очень сложно. По словам эксперта, сейчас оно делается с очень мелкой дисперсией. В производственном процессе довольно хорошо перемешивается. И после этого выявить сухое молоко практически невозможно.

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Единственный вариант — попробовать продукт. Вкус восстановленного молока менее насыщенный. Дегустацию начинают с бюджетного образца.

«Плотность и жирность, в принципе, нормальная… Именно вкус более пустой. Но для каши, например, вкус нам особо не нужен, поэтому подойдет», — отметила замгендиректора.

У второго образца вкус тоже молочный, может быть, даже более насыщенный, чем у первого, добавила эксперт. При этом третий экземпляр оказался похожим, но чуть менее сладковатым.

Дешевое молоко чуть более водянистое, но, по мнению специалиста, все образцы натуральные. Радует и вкус. Без посторонней кислоты и горечи. Это признак качественного продукта. Такой поможет очистить организм от токсинов.

Чем полезно молоко для здоровья

Молоко способно выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов и даже радиоактивные элементы. А как это происходит, легко и наглядно продемонстрировать с помощью знаменитой черной газировки. По сто миллилитров каждого образца разливают в бутылки с напитком и оставляют на 30 минут. Результат поражает. Молоко разделило сладкий напиток на фракции. Большая часть красителя осела на дно с хлопьями белка, а жидкость заметно посветлела.

«Казеин является этим самым адсорбентом. Именно он выводит токсины из организма», — объяснила замгендиректора в компании по производству молока.

Эксперименты показывают, что ультрапастеризованное молоко действительно самое безопасное. В нем нет вредных микроорганизмов, а еще его реже подделывают.