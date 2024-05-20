Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии развитие курорта «Эльбрус»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

Губернатор доложил российскому лидеру о реализации инвестпроектов в регионе.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

Развитие курорта «Эльбрус» и другие инвестпроекты в регионе обсудил президент на встрече с главой Кабардино-Балкарской республики Юрием Коковым.

«Может быть, начнем с инвестпроектов? Я посмотрел, у вас там и вот эта зона „Эльбрус“ развивается потихонечку, и IT-парк развивается в Нальчике», — отметил президент.

Коков доложил главе государства о реализуемых проектах, отметив, что в IT-парк в 2023 году было вложено около 68 миллиарда рублей.

«Хороший результат», — отметил Путин.

Также президент попросил обратить внимание на детсады и поликлиники для жителей. Чтобы инфраструктура успевала развиваться вместе с возведением новых жилых и промышленных кварталов.

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