Минздрав предложил внести вещество «Тапентадол» в список наркотических средств

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

Оно используется для обезболивания при острых и хронических болях.

Минздрав предложил внести вещество «Тапентадол» в список наркотических средств

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Минздрав России предложил внести вещество «Тапентадол» в список наркотических средств. Об этом свидетельствует документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Оно используется для обезболивания при острых и хронических болях. В пояснительной записке говорится, что пациенты, которые получают лечение препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, подлежат тщательному контролю в отношении злоупотребления ‎и зависимости.

Резкое снижение дозы или полный отказ от препарата, указали в Минздраве, несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений.

Ранее 5-tv.ru писал, что список «запрещенных» лекарственных препаратов для водителей, который активно распространился по сети, не накладывает каких-либо санкций на владельцев транспортных средств.

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Минздрав предложил внести вещество «Тапентадол» в список наркотических средств

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