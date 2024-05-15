Минздрав прокомментировал список «запрещенных» для водителей лекарств

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 370 0

Минздрав опроверг информацию о запрете некоторых лекарств для водителей

Минздрав прокомментировал список «запрещенных» для водителей лекарств

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

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Некоторые препараты действительно могут снижать быстроту реакции.

Список «запрещенных» лекарственных препаратов для водителей, который активно распространился по сети, не накладывает каких-либо санкций на владельцев транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России в своем Telegram-канале.

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня», — написали в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что в перечисленных лекарствах содержатся седативные, психотропные, наркотические вещества или этиловый спирт. При этом перечень носит исключительно информационный характер.

Отмечается, что ряд препаратов действительно может повлиять на способность управлять машиной. Некоторые лекарства снижают быстроту реакции, вызывают сонливость или головокружение. После их приема рекомендуется не садиться за руль, однако решение в любом случае остается за водителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие лекарства нельзя принимать водителям.

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