МЧС локализовало пожар в здании швейной фабрики в Ногинске

В подмосковном Ногинске горит бывшая швейная фабрика. Пламя вспыхнуло в складских помещениях на первом этаже, стремительно распространилось по всему зданию и перекинулось на крышу.

Через некоторое время кровля обрушилась. Общая площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.

Но, благодаря действия спасателей, ее удалось уменьшить почти вдвое и локализовать пожар. Пострадавших нет — из здания эвакуировали 20 человек.

Причины возгорания еще предстоит выяснить. Но известно, что в здании шел ремонт.