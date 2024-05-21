МЧС локализовало пожар в здании швейной фабрики в Ногинске
Причины возгорания еще предстоит выяснить.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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В подмосковном Ногинске горит бывшая швейная фабрика. Пламя вспыхнуло в складских помещениях на первом этаже, стремительно распространилось по всему зданию и перекинулось на крышу.
Через некоторое время кровля обрушилась. Общая площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров.
Но, благодаря действия спасателей, ее удалось уменьшить почти вдвое и локализовать пожар. Пострадавших нет — из здания эвакуировали 20 человек.
Причины возгорания еще предстоит выяснить. Но известно, что в здании шел ремонт.
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