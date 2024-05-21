Небензя: Запад снял маски, проголосовав против российской резолюции по космосу

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Речь в документе шла о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Щербак; 5-tv.ru

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США и их союзники подтвердили свои намерения милитаризировать космос — такое заявление сделал постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. В Совбезе прошло голосование по проекту резолюции, предложенному Россией. Речь в ней шла о предотвращении гонки вооружений в космосе. Но поддержали документ лишь семь государств, при необходимых девяти.

«Вызывает глубокое сожаление, что эти западные страны — члены Совбеза — сегодня не дали Совету Безопасности принять взвешенное и столь востребованное сейчас решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования. Таким образом, сегодня они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле», — сказал Небензя.

Как отметил наш дипломат, Россия продолжит прилагать усилия, чтобы космическое пространство оставалось мирным. Но агрессивная позиция Запада в этом вопросе потребует ответных шагов с нашей стороны.

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