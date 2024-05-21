Женщина погибла при атаке ВСУ беспилотником по автомобилю под Белгородом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

В салоне в тот момент находились четыре мирных жителя.

Женщина погибла при атаке ВСУ беспилотником по автомобилю под Белгородом

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли очередной целенаправленный удар по мирным жителям Белгородской области. В результате погибла женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ ударили по автомобилю, в котором находились четыре человека, при помощи беспилотника. Трагедия произошла рядом с КПП поселка Октябрьский, уточнил Гладков. Под удар неонацистов попала семья.

«К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека», — добавил губернатор.

Остальные, кто находился в машине, получили различные ранения и травмы. Свекровь погибшей была доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, свекр и супруг получили осколочные ранения в разных частях тела. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь беспилотников сбили над Белгородской и Курской областями.

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