Семь беспилотников сбили за ночь над Белгородской и Курской областями

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать мирные регионы России.

Семь беспилотников сбили за ночь над Белгородской и Курской областями

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью пытались атаковать два российских региона при помощи беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в общей сложности семь вражеских дронов. Пять из них — в Белгородской области и два — в Курской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины.

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