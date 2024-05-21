«Ничего за этим нет»: актер Лев Зулькарнаев высказался о своей звездной болезни

Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» рассказал об отсутствии звездной болезни
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Слава к артисту пришла после нашумевшего сериала о подростках, попавших в уличную банду. Смог ли он с ней справиться?
Актер Лев Зулькарнаев раскрыл в беседе с изданием «Страсти», как относится к своей популярности, обрушившейся не него после роли в сериале «Слово пацана».
Во время церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров 24-летний актер признался, что волна популярности не сбила его с намеченного курса и не вскружила голову.
«Я просто делаю свою работу, иду от проекта к проекту. Ничего за этим нет такого», — рассказал Лев Зулькарнаев.
Актер также поделился процессом изменения своего образа для фильма «Сто лет тому вперед». По его словам, художники шесть часов только накладывали на него грим, а до самих съемок им пришлось готовить слепок для формирования на нем макета.
Стоит упомянуть, что артист продолжает экспериментировать с образами. Например, в сериале «Она такая классная» Зулькарнаев будет играть персонажа, страдающего аутизмом.
Ранее 5-tv.ru писал, как удача изменила другой звезде сериала «Слова пацана» — он столкнулся с крайне сложными пробами на проект Стаса Иванова.
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