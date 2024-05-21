«Он меня не взял»: Минекаев рассказал о самых трудных пробах

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 11 0

Актер Минекаев: самые сложные пробы были на проект «Высокий сезон»

«Он меня не взял»: Минекаев рассказал о самых трудных пробах

Фото: Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" 2023 г.

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Чей отказ пришлось принять юному актеру?

Актер Рузиль Минекаев рассказал о самых сложных пробах на проект, с которыми ему пришлось столкнуться. Об этом пишет издание «Страсти».

«Самые сложные пробы у меня были на проект „Высокий сезон“ режиссера Стаса Иванова. Я помню, мы очень долго пробовались, были очень эмоциональные пробы. Стас сказал, что все было идеально, но он меня не взял», — рассказал артист.

Спустя несколько месяцев Иванов изменил свое решение и пригласил актера на съемки. Однако затем звезду ожидал неприятный сюрприз.

«Я очень сильно обрадовался, а через пару часов он перезвонил и рассказал, что не берет меня на этот проект», — поделился Минекаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Алена Апина встретилась с актрисой, которая будет ее играть в новом сериале о популярной в конце 1980-х годов группе «Комбинация». Звезда поделилась в своем личном блоге, что сожалеет, что не сможет сняться даже в одном эпизоде.

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